Twinning is winning, zo veel is duidelijk. En dat geldt ook voor onze minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en Koning Filip. Tijdens een bezoek aan het Nationaal Crisiscentrum verschenen de koning en de minister in hetzelfde pak, met dezelfde pochet, hetzelfde hem en hetzelfde mondkapje. Enkel de kleur van de das was anders. De kijker moest dus goed kijken om deze “tweeling” te kunnen onderscheiden.