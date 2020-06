Academie Beringen opent de inschrijvingen voor volgend schooljaar en gaat de Vaderdag Challenge aan

Beringen - Op 8 juni openen de inschrijvingen voor de Academie Beringen voor volgend schooljaar. Piano, toneel, slagwerk of ballet zijn slechts enkele vakken die je kan leren aan de Academie. Inschrijven kan online via mijnacademie.be/academieberingen. Daar kan je een account maken en vervolgens je inschrijving beheren. Bert Minten, directeur van Academie Beringen: “We bieden een breed aanbod van opleidingen. Naast onder meer viool, sax, contrabas, gitaar, dwarsfluit en klarinet organiseren we ook opleidingen voor kinderen en volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking. Ze spelen er in kleine groepen op verschillende instrumenten. Het accent ligt op het proces en de beleving, al is het resultaat zeker niet minder indrukwekkend. Tenslotte kunnen ook volwassenen bij ons terecht voor allerhande opleidingen.”

Schepen van Cultuur en Onderwijs An Moons: “Met oog op een brede talentontwikkeling bij kinderen en jongeren is het belangrijk om al op jonge leeftijd actief aan cultuur te participeren. Hoe vroeger we met cultuur in aanraking komen, hoe meer we er later de vruchten van zullen plukken. Zo laat Academie Beringen via het Kunstenbad kinderen van 6 en 7 jaar ontdekken hoe gevarieerd kunst is. Maar ook buiten de lesuren stimuleert de Academie cultuurparticipatie bij haar leerlingen en bij podiumkunstliefhebbers. De Vaderdag Challenge is daar een mooi voorbeeld van.”



De Moederdag Challenge was een succes met tientallen filmpjes die ondertussen prijken op de Facebookpagina van Academie Beringen. Een vervolg voor Vaderdag kan dan ook niet uitblijven. Daarom nodigt de Academie alle podiumkunstenaars, dus niet enkel haar leerlingen, uit om mee te doen op zondag 14 juni. Zet om 10 uur stipt ramen, deuren en tuinen open voor een uniek toonmoment voor je papa. Je kan je optreden opnemen en sturen naar secretariaat@academieberingen.be. Academie Beringen deelt daarna het filmpje op haar Facebookpagina. Voor de jongsten plaatsten we de tekst en partituren online van het Papalied van Kapitein Winokio om er een eigen versie van te maken.



Wil je meer info over de inschrijvingen? Dan helpt het secretariaat je graag telefonisch verder. Van 8 juni tot en met 8 juli is de Academie van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur op 011 42 42 77. Je kan natuurlijk ook mailen naar secretariaat@academieberingen.be.