Blij weerzien in methodeschool XCL Eigenwijs

Lommel - Vandaag gingen de deuren van methodeschool XCL Eigenwijs weer open voor alle leerlingen. Met kriebels in de buik werd iedereen vanop een veilige afstand verwelkomd op hun “eerste” schooldag.

De afgelopen weken werd er immers enorm hard gewerkt van thuis uit. De ouders en kinderen hebben getoond hoe zelfstandig en verantwoordelijk ze kunnen omgaan met de veranderingen in de maatschappij.

Wat waren we enorm verbaasd over de samenwerking, de inzet en motivatie de afgelopen weken. We kunnen dan ook alleen maar enorm trots zijn op onze ouders die onze leerlingen zo goed begeleid en gesteund hebben de afgelopen weken.

We beseffen immers dat het niet altijd gemakkelijk was..

Daarom voor alle onze ouders en kinderen: een dikke duim en een welgemeende dank je wel!!