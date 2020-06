29 nieuwe overlijdens en 140 besmettingen, maar: “Trend al zeven weken dalend”

Er zijn de afgelopen 24 uur 32 nieuwe opnames en 29 nieuwe overlijdens door covid-19 gemeld. Er zijn 140 nieuwe besmettingen vastgesteld. De tendens blijft dalend.

De trend van het aantal besmettingen is nog steeds dalend en neemt met acht procent per dag af. De trend van het aantal nieuwe opnames blijft dalend en neemt af met drie procent per dag.

Foto: Sciensano

Het absenteïsme bij ambtenaren blijft dalen, en is zelfs lager dan de voorbije jaren. Ook het aantal personen met griepachtige symptomen blijft dalen. Die indicatoren wijzen erop dat de epidemie momenteel nog altijd afzwakt.

Viroloog Steven Van Gucht vertelde meer over het profiel van de covid-19-patiënten in het ziekenhuis. De mediane leeftijd van de mensen die opgenomen werden is 71 jaar. Patiënten op de intensieve zorg hebben een mediane leeftijd van 65 jaar, voor mensen die overlijden is dat 82 jaar.

“Tijdens de evolutie van de epidemie nam de leeftijd toe van de mensen die opgenomen werden”, zei Van Gucht. “Het aantal 80-plusser nam vanaf begin april sterk toe, dat komt overeen met de utibraken in de woonzorgcentra.”

Foto: Sciensano

Mensen worden meestal zo’n vijf dagen na het begin van de symptomen opgenomen. De meeste mensen bleven ongeveer 8 dagen in het ziekenhuis, met uitschieters tot 84 dagen. Dertien procent van de patiënten komen uiteindelijk terecht op intensieve zorg. Ook daar is de verblijfsduur gemiddeld acht dagen, met uitschieters tot 67 dagen. Van alle gehospitaliseerde patiënten is 22 procent overleden (42 procent op intensieve zorg). De grootste risicofactoren zijn hoge leeftijd, meer bij mannen dan bij vrouwen, en een aantal onderliggende ziektes, waaronder aandoeningen aan het hart, de longen, de nieren, diabetes.

Foto: Sciensano