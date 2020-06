Trek-Segafredo geeft Nederlandse veteraan Pieter Weening contract tot eind 2020: 'We hebben ons woord gehouden'

De 39-jarige Nederlander Pieter Weening heeft een contract tot het einde van dit jaar ondertekend bij WorldTour-formatie Trek-Segafredo, maakte het team vrijdag bekend. Weening zat sinds eind vorig jaar zonder ploeg. Roompot-Nederlandse Loterij trok toen de stekker uit de wielerploeg.

Het is op z’n minst een opvallende transfer, op een moment dat de sport nog in een greep gehouden wordt door het coronavirus, nieuwe contracten schaars zijn en steeds duidelijker wordt dat de renners zullen moeten inleveren.

'In februari hadden we al gesprekken met Pieter', verduidelijkt teammanager Luca Guerlicena. 'We wisten dat Matteo Moschetti nog lange tijd out zou zijn na een valpartij en dus waren we op zoek naar een ervaren renner. Door het coronavirus liep alles vertraging op, maar we wilden toch ons woord houden en dus verwelkomen we Pieter.'

Trek-Segafredo heeft een relatief jonge ploeg en dus moet Weening, prof sinds 2004, op de eerste plaats ervaring bezorgen in de rittenkoersen die er dit jaar nog aankomen. In het verleden won hij een rit in de Tour en twee in de Giro. 'Ik kan het WorldTour-niveau nog steeds aan en ik kijk dan ook uit naar de herstart van de competitie', klinkt het bij Weening, die ploegmaat wordt van onze landgenoten Jasper Stuyven en Edward Theuns. Ook de Italiaan Vincenzo Nibali en wereldkampioen Mads Pedersen rijden in de kleuren van Trek-Segafredo.