Raad van Amerikaanse modeontwerpers wil racisme in de modewereld aanpakken

De raad van Amerikaanse modeontwerpers, of Council of Fashion Designers of America (CFDA), heeft een reeks initiatieven aangekondigd om systematische racisme in de modewereld onmiddellijk een halt toe te roepen. “Je stem laten horen is niet genoeg. We moeten iets doen,” luidt hun statement.

Council of Fashion Designers of America (CFDA) stuurde op donderdag via sociale media een bericht de wereld in waarin ze hun actieplan om racisme in de modewereld aan te pakken uit te doeken doen. Dit bericht volgde na een vergadering van het bestuur op dinsdag. Alle leden van de raad kregen naar verluidt ook een brief toegestuurd, ondertekend door voorzitter Tom Ford en CEO Steven Kolb.

“Je stem laten horen en je uitspreken tegen rassenongelijkheid, onverdraagzaamheid en haat is de eerste stap, maar dat is niet genoeg”, luidt hun statement. “Onze wereld lijdt. Onze industrie lijdt. En het is onvoldoende om te zeggen dat we solidair zijn met iedereen die gediscrimineerd wordt. We moeten iets doen.”

De raad van Amerikaanse modeontwerpers heeft daarom de volgende initiatieven opgezet: Eerst en vooral zal CFDA zelf verschillende programma’s rond tewerkstelling, mentorschap en stagebegeleiding opzetten met als doel om het professionele werkveld meer te diversifiëren en zwarte studenten en afgestudeerden met modebedrijven in contact te brengen. Alle leden van de raad zullen daarnaast ook een trainingsprogramma rond diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer aangeboden krijgen. Verder zal de organisatie financiële ondersteuning bieden aan liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor de zwarte gemeenschap.

In de brief roept de organisatie zijn leden verder op om “hun bedrijfsstructuur aan te pakken zodat ze een gediversifieerde werkplek kunnen garanderen” en om “winkels erop te wijzen dat hun aanbod representatief is met het zwarte talent dat deel uitmaakt van de mode-industrie.”