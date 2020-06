Remco Evenepoel zet Giro-ambities kracht bij: “Als ik me goed voel, ga ik voor de roze trui”

Een Belg die mikt op de eindzege in een grote ronde. Het is al een tijdje geleden. Maar met Remco Evenepoel heeft ons land er weer een potentiële klepper bij op dat vlak. En het supertalent van Deceuninck - Quick-Step is niet verlegen om zijn ambities uit te spreken, zelfs niet in La Gazzetta dello Sport als het over de Ronde van Italië gaat.