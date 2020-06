De raadkamer van Tongeren buigt zich vrijdag over de zaak van de gijzeling van de 13-jarige jongen uit Genk. Door de corona-maatregelen kunnen de zes verdachten van de ontvoering zelf niet aanwezig zijn, ze worden vertegenwoordigd door hun advocaten.

Deze raadkamer beslist of de zes mannen die zondagnacht werden gearresteerd al dan niet in de cel moeten blijven. Een zevende man werd in verdenking gesteld maar hij werd onder strikte voorwaarden vrijgelaten ...