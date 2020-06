GAIA: “Peruviaanse ambassadeur bevestigt dat katje Lee mag terugkeren naar Peru”

Er is een officiële bevestiging dat het katje Lee mag terugkeren naar Peru. De Peruviaanse ambassadeur in België heeft dat in een brief laten weten aan federaal minister Denis Ducarme (MR), zo zegt dierenrechtenorganisatie Gaia vrijdag. “Wij hopen dat dit de doorbraak is voor Lee”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.