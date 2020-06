Een rechter in New York heeft geen medelijden getoond met meesteroplichter Bernie Madoff. Madoff had gevraagd om vervroegde vrijlating omwille van een terminale ziekte, maar hij krijgt nul op het rekest.

“Toen ik mijnheer Madoff in 2009 berechtte, was het absoluut mijn bedoeling dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zou doorbrengen”, stelt rechter Denny Chin. In die elf jaar is er volgens Chin ...