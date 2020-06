Vakantiepark het Warredal in Neeroeteren heropent met een uitbreiding. Deze zomer kan je naast de huisjes in het bos ook overnachten als een hobbit in een van de nieuwe vakantiehuisjes.

Een feeëriek huisje, verborgen in de flank van een heuvel, omgeven door bos. Het lijkt een beeld uit de Lord of The Rings-trilogie, maar voortaan is het ook realiteit bij vakantiepark Het Warredal in ...