Definitief: NBA hervat met 22 teams op 31 juli in Disney World

Het is nu definitief: het NBA-seizoen hervat met 22 teams op 31 juli in Disney World in Orlando. Tegen ten laatste 12 oktober zou de laatste match van de finale gespeeld moeten zijn.

De eigenaars van de NBA-teams hebben hun goedkeuring gegeven voor het plan om de basketbalcompetitie weer op gang te trekken. De NBA trekt met 22 teams naar Disney World in Florida om er vanaf 31 juli matchen te spelen. De NBA-competitie werd stopgezet op 11 maart toen bekend raakte dat Utah-speler Rudy Gobert positief had getest op het coronavirus. Heel snel werd het idee gelanceerd om de reguliere competitie en de play-offs af te werken in Disney World in Florida en dat plan is nu goedgekeurd door de teams. In het ESPN WIde World of Sports complex, dat zich in Disney World te Orlando bevindt, zullen 22 teams zich verzamelen om vanaf 31 juli het reguliere seizoen af te werken. De teams die geen aanspraak meer konden maken op een plek in de play-offs doen niet meer mee.

13 + 9

In Florida zouden de teams nog acht wedstrijden in de reguliere competitie afwerken en afhankelijk van die resultaten worden de play-offs samengesteld. In de Western Conference maken in theorie nog 13 teams kans op de play-offs, in de Eastern Conference gaat het om 9 ploegen. In het complex zijn genoeg hotels en sportzalen om de 22 verschillende teams te huisvesten en alle wedstrijden af te werken.

Tegen ten laatste 12 oktober zou de laatste match van de finale gespeeld moeten zijn.