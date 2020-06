Jeugdtalent Killian Sardella (18) vijf jaar langer bij Anderlecht: “Hij kan ambassadeur worden”

Anderlecht heeft het contract van Killian Sardella (18) opengebroken. De verdediger tekende voor vijf jaar bij.

RSC Anderlecht wil meer en meer op de jeugd mikken. Vincent Kompany wil dan ook de jeugdspelers langer aan de club binden. Vandaar dat de contractverlenging van Killian Sardella geen verrassing is. Zijn contract liep af in 2021, maar werd nu met vijf seizoenen verlengd.

Brusselaar Sardella speelt al sinds de U9 bij Anderlecht . “Dat Killian bijtekent, ondanks de concrete belangstelling van andere clubs, is erg belangrijk voor Anderlecht”, aldus sportief directeur Peter Verbeke. “Het behouden van onze eigen opgeleide jonge talenten - en hen pas laten vertrekken naar een Europese topclub wanneer ze daar ook echt klaar voor zijn - is onze prioriteit. Het spreekt voor Killian en zijn ouders dat ze met geduld zijn opleiding bij RSCA willen verderzetten. Killian maakte dit seizoen een opmerkelijke progressie door en dat is zowel zijn verdienste als die van de sportieve staf. Nergens in Europa krijgen jonge spelers immers meer kansen dan bij RSCA. Killian is de exponent van wat Anderlecht wil bereiken. Een goede opleiding geven en op jeugdige leeftijd kansen geven in het eerste elftal. Hij is zeer polyvalent en is opgeleid in het DNA van Anderlecht. Onder de vleugels van Kompany kan hij verder evolueren. Hij kan een ambassadeur van Anderlecht worden.”

In Youth We Trust. Killian Sardella 2020-2025. ???

Brusselaar pur sang. Et made in Neerpede: van de U9 -> équipe A.



Mauves un jour. Mauves toujours. https://t.co/ZlUaqQe7KY pic.twitter.com/FTb7HSmmA1 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 4, 2020

Sardella is blij met zijn contractverlenging. “Ik zal nooit het moment vergeten toen Vincent Kompany mijn naam op het bord zette. Ik wil nu bewijzen dat ik nog veel beter kan presteren dan vorig seizoen. Ik heb niet lang getwijfeld. De omkadering en de sportieve werking van RSC Anderlecht is uniek. Bij RSC Anderlecht krijgen jonge spelers alle kansen. Ik popel om aan het nieuwe seizoen te beginnen zodat ik mij verder kan ontwikkelen om de ploeg bij te staan.”