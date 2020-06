Twee drankjes betalen, één krijgen: opvallend initiatief moet onze cafés redden

De federatie van Belgische cafés komt met een nieuw initiatief om de horeca te steunen: wie twee drankjes betaalt, krijgt er één. Ofwel: ‘Helpy Hour’ in plaats van ‘Happy Hour’. Het opmerkelijke idee is ook de buitenlandse pers niet ontgaan. “België lanceert initiatief om cafés te redden”, schrijft The New York Times.