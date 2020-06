Buitenschoolse opvang verhuist naar Huis van het Kind

Dinsdag verdwenen aan het Rode Kruisplein in Hechtel de containerklassen waarin de voorbije negen jaar de buitenschoolse kinderopvang De Speelvogel een onderkomen had. De buitenschoolse opvang neemt nu definitief haar intrek in het nieuwe Huis van het Kind aan het Vriendschapsplein.

Het Huis van het Kind met de naam 'KIK', wat staat voor Kind is Koning, is dus nu definitief in gebruik genomen. “In het KIK kunnen we meer kinderen opvangen, 130 in totaal. Het is ondergebracht in een ...