De geïnterneerde dader van de moord op de ACV-bediende in Diest in de zomer van 2017 moet een morele schadevergoeding van 210.000 euro betalen.

Sara Van Passel werd op 21 augustus 2017 in het ACV-dienstenkantoor in Diest in koelen bloede doodgeschoten door Sebastian H. De nu 39-jarige Pool uit Rotselaar kende zijn slachtoffer niet.

De raadkamer ...