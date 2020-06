Christian B. (43), de hoofdverdachte in de zaak-Madeleine McCann, heeft volgens onderzoek van de Duitse krant Der Spiegel al zeventien vermeldingen op zijn strafblad. De vermoedelijke ontvoerder en moordenaar van het driejarige meisje werd al meermaals veroordeeld voor kindermisbruik.

Eind vorig jaar werd de Duitser veroordeeld tot veertien jaar cel in de gevangenis van Kiel. DNA-sporen hadden hem geïdentificeerd als de verkrachter van een Amerikaanse toeriste in Portugal in 2005, ...