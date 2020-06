Geen corona-doden in Limburgse ziekenhuizen, wel twee in woonzorgcentra

Hasselt - De situatie in de Limburgse ziekenhuizen is bemoedigend. Er zijn minder mensen op intensieve zorgen en de afgelopen 24 uur werd geen enkel sterfgeval gemeld. In de rusthuizen waren er twee overlijdens en gaat het aantal nieuwe besmettingen weer een beetje omhoog.

Goed nieuws, want er is sinds gisteren geen enkele patiënt overleden aan covid-19 in de Limburgse ziekenhuizen. In de Limburgse woonzorgcentra werd al drie dagen op rij geen dodelijk slachtoffer meer gemeld. Even leefde de hoop dat er voor het eerst sinds de metingen niemand gestorven zou zijn aan het virus. Maar de afgelopen 24 uur zijn opnieuw twee rusthuisbewoners overleden, het zijn allebei bevestigde coronagevallen. Het virus heeft in onze provincie daarmee al het leven gekost aan 946 mensen. Het gaat om 422 overlijdens in de ziekenhuizen en 524 (113 zijn daarvan bevestigd als corona-overlijden).

Daling in ziekenhuizen

In de ziekenhuizen zet de dalend trend zich geleidelijk verder. Er verblijven op dit moment nog 64 mensen - één minder dan gisteren - in de Limburgse ziekenhuizen: Jessa Ziekenhuis in Hasselt (17), Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk (17), AZ Vesalius in Tongeren (13), Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden (9), Sint Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder (7) en Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik (1). Van het Mariaziekenhuis in Pelt zijn deze gegevens niet gekend. Ook de intensieve afdelingen lopen stilaan leeg: er verblijven nog 12 patiënten op deze zwaarste covidafdeling, twee minder dan gisteren. Ter vergelijking : in de piekperiode waren dat er nog 87. Van die 64 gehospitaliseerden zijn er 13 rusthuisbewoners.

Meer besmettingen in rusthuizen

De afgelopen 24 uur zijn er in de Limburgse rusthuizen 12 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is toch weer het hoogste aantal sinds twee weken. Mogelijk speelt de versoepeling voor het bezoek in de woonzorgcentra daarin een rol. Het brengt het totaal op 76 besmette bewoners en personeelsleden, een kleine stijging (+3) vergeleken met gisteren.