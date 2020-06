Dimitri Vegas & Like Mike in je tuin: Tomorrowland houdt tweedaags digitaal festival

Er komt dan toch een Tomorrowland deze zomer. Weliswaar niet op het gekende terrein De Schorre in Boom, wel bij je thuis. Het dancefestival organiseert in het laatste weekend van juli een digitale versie, met livemuziek op acht podia die je thuis kan volgen via laptop, tablet of smartphone.

Op zaterdag 25 en zondag 26 juli – wanneer normaal het laatste weekend van het dancefestival Tomorrowland zou doorgaan – krijgen mensen Tomorrowland Around The World, the digital festival voorgeschoteld. “Een combinatie tussen een goeie game en een livestream van dj’s, met alle video- en 3D-technieken die we van Tomorrowland gewoon zijn”, legt woordvoerster Debby Wilmsen uit. Waar er op het gewone festival zestien podia zijn, zijn dat er nu acht. Zoals de Freedom Stage en Core, maar er zijn ook drie nieuwe podia, die speciaal voor de gelegenheid zijn ontworpen. De Mainstage van dit jaar, in het thema ‘The Reflection of Love - Chapter 1’ zal er in primeur onthuld worden.

Foto: Tomorrowland

“Het lijkt alsof we de podia echt hebben opgebouwd en gefilmd, maar ze zijn in 3D uitgetekend”, zegt Wilmsen. “De artiesten maken livemuziek voor een greenkey, waarna dat geprojecteerd wordt op het podium. Is er rood licht op het podium, dan zal er ook rood licht te zien zijn op de dj’s. Voor elk podium is er de juiste artiest. Het is met alle toeters en bellen.” Zelfs de eerste stapjes op het festival benaderen de werkelijkheid. “Dan wandel je over de paadjes en hoor je gebabbel en muziek van allerlei podia samenkomen, voor je uit de line-up kan kiezen naar welk podium je gaat.” Die muziek is wel wat meer gespreid. Verwacht dus niet tien uur lang schlagermuziek te horen in de Moosebar – want jawel, ook die is er weer bij.

Heruitvinden

“Voor ons is het een beetje de festivalervaring heruitvinden, maar we geloven echt dat we de spirit van Tomorrowland en entertainment op het hoogste niveau kunnen brengen naar mensen thuis over de hele wereld”, zegt mede-oprichter Michiel Beers. “We hopen dat honderdduizenden mensen zich op een verantwoorde manier zullen verenigen en dat er kleine Tomorrowland-bijeenkomsten bij mensen thuis over de hele wereld zullen worden georganiseerd.”

Foto: Geert Van de Velde

Het idee om een digitaal festival in te lassen, nu de coronacrisis een streep door de zomerfestivals heeft getrokken, begon eind maart te borrelen. Toen is Tomorrowland gestart met de United through music-livestream op YouTube.“Artiesten maakten vanuit hun living en studio muziek, zoals Dimitri Vegas & Like Mike en Felix De Laet. Daar kregen we veel reacties op, maar we merkten dat het niet voldoende was om de echte festivalervaring op te roepen. Toen zijn we erover beginnen na te denken wat mogelijk is en kwamen we hierop uit.”

Party

Het festival zal exclusief te volgen zijn via tomorrowland.com, telkens van 15 uur tot 1 uur ’s nachts. Dagtickets kosten 12,50 euro, voor een heel weekend tel je 20 euro neer. Daarvoor krijg je ook nog een week video-on-demand om het festival opnieuw te bekijken. Bovendien kan je met een ticket het festival via drie verschillende toestellen bekijken. Naast muziek, licht- en vuurwerkshows, zijn er ook nog webinars, games of workshops. En het festival is toegankelijk voor iedereen ter wereld, ongeacht welke leeftijd.

Dimitri Vegas & Like Mike zijn er al zeker bij, de verdere line-up wordt op maandag 15 juni aangekondigd. Op 18 juni start de kaartenverkoop op de website. “We hopen dat mensen hun agenda hiervoor blokkeren, de pintjes koud zetten en de barbecue aanzetten. Zodat ze er echt een party van kunnen maken”, besluit Wilmsen.