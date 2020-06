Wie vandaag naar buiten kijkt zal het opgevallen zijn: er is weer regen. Voor de natuur is dat broodnodig, maar gaat het blijven duren? “De komende dagen alvast wel”, zegt weerman Ruben Weytjens.

In mei heeft het amper geregend en ook de maanden daarvoor was het vaak tevergeefs wachten op een druppel. Het is dan ook wennen om vandaag een zwaarbewolkte hemel met neerslag te zien. En dat zal de ...