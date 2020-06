Drie jaar cel voor moeder en partner die ontploffingen veroorzaken bij appartement van ex

Bilzen / Oudsbergen -

Een 27-jarige vrouw uit Tessenderlo en haar nieuwe partner uit Meeuwen kregen donderdagochtend elk een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel omdat ze vuurwerk lieten exploderen onder een voertuig aan het appartement van haar ex-vriend in Bilzen. Het voormalige koppel had ruzie over de bezoekregeling van hun kindje en aanhoudende pesterijen.