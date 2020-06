‘Diet Prada’ legt Celine en L’Oréal Paris het vuur aan de schenen

Verschillende bedrijven, wereldsterren en modehuizen hebben de afgelopen dagen een statement de wereld ingestuurd naar aanleiding van de dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd. Maar niet elk bericht kon op evenveel steun en begrip rekenen. Het gevreesde Instagramaccount ‘Diet Prada’, dat de mode-industrie wel vaker op de korrel neemt, is niet te spreken over de berichtgeving van ‘Celine’ en L’Oréal.

Het Franse modehuis Celine betuigde net als zovelen anderen haar steun aan de Black Lives Matter-beweging, een internationale burgerrechtenbeweging die ontstond als reactie op politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. Het modehuis benadrukte in hun boodschap dat ze tegen elke vorm van discriminatie en racisme zijn en dat de wereld van morgen niet zal bestaan zonder gelijkheid voor iedereen. Maar ‘Diet Prada’, inmiddels goed voor 1,8 miljoen volgers op Instagram, rook onraad toen stylist Jason Bolden een kwade reactie schreef onder het persbericht. Diet Prada dook in de archieven en ontdekte dat, sinds de aanstelling van creatief directeur Hedi Slimane in 2018, meer dan 88 procent van de modellen tijdens modeshows blank is.

Hetzelfde met cosmeticagigant L’Oréal Paris. Het merk zei dat het solidair is met de zwarte gemeenschap en dat ze tegen elke vorm van onrechtvaardigheid zijn. Dat schoot bij model en activiste Munroe Bergdorf in het verkeerde keelgat. “In 2017 hebben jullie mij uit een campagne gegooid omdat ik mij uitsprak tegen racisme. Jullie kunnen dit niet doen, dit is niet oké.”