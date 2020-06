Belgisch en betaalbaar: mooie horloges voor Vaderdag

Half juni zetten we vader in de bloemetjes en daar hoort een cadeautje bij. Als je tegelijk de lokale of Belgische economie een duwtje in de rug wil geven, zijn deze horloges misschien een originele kanshebber. Van kleurrijk en speels tot stijlvol en minimalistisch en misschien nog belangrijker: je hoeft er geen duizenden euro’s voor neer te tellen.

Jules & Fils

De geschiedenis van dit horlogemerk gaat terug tot in de negentiende eeuw toen Jules Vandeputte zich toelegde op de edele kunst van het ontwerpen en samenstellen van horloges. De kleine familiezaak werd al snel een begrip en werd generaties lang voortgezet. Inmiddels is de vijfde generatie aan zet en kwamen ze met de naam ‘Jules & Fils’ op de proppen. Jules verwijst naar de oprichter, fils naar de kleinkinderen die het werk voortzetten.

Foto: Jules & Fils

1. Day-date black brown strap - 189 euro 2. Classic silver brown strap - 179 euro 3. Day-date bicolor brown strap - 199 euro.

KOMONO

Dit merk werd in 2009 gelanceerd door Antwerpenaars Raf Maes en Anton Janssens. Elf jaar later wordt KOMONO samen met hun zonnebrillen over de hele wereld verkocht. Wat valt er op? Hun ontwerpen zijn minimalistisch en gedurfd: ze schuwen geen enkele kleur en dat tegen betaalbare prijzen.

Foto: KOMONO

1. Mono Sky - 59 euro 2. Konrad Natural - 119 euro 3. Lewis Estate Silver - 99 euro

ICE-Watch

Enkele jaren geleden waren de iCE-watches in alle kleuren van de regenboog bijzonder populair. Zelfs wereldsterren zoals Jennifer Lopez en David Guetta vielen als een blok voor het Belgische ICE-Watch. Dertien jaar na de lancering staat het merk, dat op Facebook meer dan 4,5 miljoen fans heeft, nog altijd stevig in zijn schoenen. De belangrijkste waarde van het merk is zijn transparantie, wat meteen ook een verwijzing is naar de naam ‘ICE’.

Foto: ICE-watch

1. ICE steel Green silver - 149 euro 2. ICE cartoon Spider - 69 euro 3. ICE ola Black - 79 euro

Fjordson Watches

Fjordson Watches mag dan wel Scandinavisch klinken toch vind je dit merk gewoon in Antwerpen. Dit merk, dat bijzonder fier is op zijn veganistische label, produceert zijn horloges in Zwitserland, waar ze met oog voor details worden samengesteld. De collectie is beperkt, de kwaliteit niet.

Foto: Fjordson Watches

1. Time to act black/silver - 229 euro 2. Time to act rosé gold/black - 249 euro 3. Time to act silver/white - 229 euro.

Lescaut

We blijven in Antwerpen want daar stroomt De Schelde, meteen de Franse vertaling voor het Belgische horlogemerk Lescaut. Maar niet alleen de rivier speelt een rol. De liefde voor ‘Antwerpen’ is groot en komt in meer dan een ontwerp naar voren. Zo krijgen Silvius Brabo, een volksfiguur die volgens de sage de reus Antigoon zou gedood hebben, en het Centraal station ook een plekje in de horlogecollectie.

Foto: Lescaut

1. The pink mavin - 199 euro 2. Sunset Escaut - 189 euro 3. The Emerald Collection - 249 euro.