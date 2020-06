Portugees gerecht verhoort opnieuw getuigen in zaak Maddie McCann

Het Portugese gerecht is momenteel bezig met het verhoren van getuigen in het onderzoek naar de verdwijning in 2007 van Madeleine McCann. Het onderzoek werd opnieuw opgestart nadat de Duitse politie bekendmaakte dat ze een nieuwe verdachte heeft geïdentificeerd. Het gaat om een 43-jarige Duitser die momenteel in de cel zit voor andere feiten.