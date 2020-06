België (opnieuw) veroordeeld voor slechte behandeling gevangenen

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) veroordeelt de Belgische Staat voor haar gebrekkig optreden tijdens de cipiersstaking in het voorjaar van 2016. Alexander Hamels, advocaat van een groep getroffen gedetineerden, is tevreden dat daarmee een “controversiële uitspraak” van het Brusselse hof van beroep is “rechtgezet”. Het is niet de eerste keer dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens België veroordeelt voor de omstandigheden waarin gedetineerden in ons land moeten leven.