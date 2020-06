Groupama-FDJ slaat een slag met vier contractverlengingen, waaronder die van speerpunten Pinot en Démare

Groupama-FDJ heeft Thibaut Pinot (30) vastgelegd tot en met 2023. De Franse renner debuteerde in 2010 voor het Franse team en kwam nooit voor een andere ploeg in actie.

Pinot won tot dusver drie etappes in de Ronde van Frankrijk. Zijn beste eindresultaat in de Tour boekte de klimmer in 2014, toen de kopman van Groupama-FDJ derde werd na winnaar Vincenzo Nibali en zijn landgenoot Jean-Christophe Péraud. In 2018 pakte hij de bloemen in de Ronde van Lombardije. Verder staan er ook onder meer twee ritzeges in de Vuelta op zijn palmares.

Ook de 26-jarige Zwitser Stefan Küng (tot eind 2021), de 23-jarige Fransman David Gaudu (tot eind 2022) en de 28-jarige Franse sprinter Arnaud Démare (tot eind 2023) verlengden hun contract. Démare is de winnaar van Milaan-Sanremo 2016. Hij won ook twee etappes in de Ronde van Frankrijk.