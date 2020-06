Na Luca Brecel zorgt ook legende Ronnie O’Sullivan voor een snookersoap: “Ik wil écht niet ziek worden!”

Nog voor Ronnie O’Sullivan ook maar één snookerbal heeft geraakt in de Championship League heeft ‘The Rocket’ de organisatie in de Marshall Arena in Milton Keynes voor een dilemma geplaatst. In een interview heeft de vijfvoudige wereldkampioen gezegd vrijdag niet in de arena te zullen verschijnen als hem geweigerd wordt om zijn eigen maaltijd te mogen bereiden.