Aantal besmettingen stijgt opnieuw, ook in Limburg 14 nieuwe gevallen

Hasselt - De afgelopen 24 uur zijn in ons land opnieuw meer besmettingen vastgesteld, maar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en overlijdens gaat wel fors achteruit. In Limburg gaat het om 14 nieuwe besmettingen.

In Limburg werden 14 nieuwe besmettingen gemeld, dat is een lichte opflakkering vergeleken met de laatste twee dagen toen er 12 en 10 besmettingen werden geregistreerd. Limburg blijft met 72 besmettingen per 10.000 inwoners veruit de provincie met de hoogste besmettingsgraad. In Antwerpen (44), Oost-Vlaanderen (45), West-Vlaanderen (56) en Vlaams-Brabant (47) ligt dat getal veel lager. Het Belgische gemiddelde bedraagt 52 besmettingen per 10.000 inwoners. De 14 nieuwe gevallen brengen het Limburgse totaal op 6.276 bevestigde besmettingen.

Er werden de afgelopen 24 uur in het hele land 82 nieuwe bevestigde besmettingen geregistreerd. Het totaal voor België komt daarmee op 58.767 bevestigde besmettingen.

Al 9.548 overlijdens

De hevigheid waarmee het virus elke dag vele mensenlevens eiste, ligt al weken achter ons. Toch hebben nog 28 patiënten in het ziekenhuis de strijd tegen covid-19 verloren. Het gaat om 16 sterfgevallen in het ziekenhuis en 12 in de woon-zorgcentra. Daarmee komt het totaal overlijdens in ons land op 9.548 sinds de uitbraak van de pandemie. Daarmee staat ons land op de achtste plaats in de wereld wat mortaliteitscijfers betreft.

In meer dan de helft van de gevallen (51%) vielen de doden te betreuren in de rusthuizen, de andere grote groep stierf in het ziekenhuis (48%), een kleine minderheid overleed thuis of op een andere locatie. Van de overlijdens in de woon-zorgcentra is wel maar 26% bevestigd, in de ziekenhuizen gaat het om 95% bevestigde gevallen.

Opnames dalen

Ook wat ziekenhuisopnames in België betreft is het duidelijk dat de eerste golf van de pandemie in een finale fase zit. Laten we beginnen met het positieve nieuws: 89 patiënten mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten, wat het totaal op 16.048 ontslagen en genezen verklaarde patiënten brengt. Er waren in dezelfde tijdsspanne echter ook 21 nieuwe opnames in de Belgische ziekenhuizen. Op dit moment zijn 733 (-86) ziekenhuisbedden bezet door covidpatiënten, 143 van hen verblijven op de intensieve afdeling, dat zijn er 29 minder dan gisteren.

