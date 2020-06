Eindelijk duidelijk: dit zijn alle regels voor een bezoek aan café of restaurant

Brussel - Minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V) heeft een gids klaar met praktische voorschriften die horecazaken bij de heropening maandag moeten volgen. Die kwam tot stand in samenspraak met de sector. Wat is afgesproken?

1. Richtlijnen voor de klant

• Reserveer zo veel mogelijk op voorhand je horecabezoek.

• Kom niet naar de horecazaak als u ziektesymptomen vertoont.

• Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die geafficheerd zijn in de horecazaak.

• Hou 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd de (maximum 10) personen die deel uitmaken van je gezelschap.

• Beperk uw verplaatsingen in de horecazaak enkel van en naar uw tafel en de toiletten.

• Hoest of nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk weggooit in een vuilnisbak met een deksel (bv. aan de toiletten).

• Zorg voor een goede handhygiëne, en raak alleen voorwerpen aan die u nodig heeft.

• Betaal zoveel als mogelijk elektronisch of contactloos.

2. Richtlijnen voor de horecaondernemer

• Zorg vóór de heropstart voor een complete reiniging en ontsmetting van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door het personeel en de gasten.

• Neem tijdig contact met uw werknemers inclusief uitzendkrachten en stagiairs, en met externen zoals klanten, leveranciers en anderen die met uw onderneming in contact komen, om hen te informeren over de regels in uw zaak. Heel wat mensen zullen wellicht concrete vragen hebben: het is belangrijk hen mee te delen tot wie ze zich kunnen richten via informatiepanelen, uw intranet of uw website.

• Maak afspraken zichtbaar buiten en in de zaak. Een model van affiche en een communicatiekit zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie.

• Bij levering van eten aan huis, mag de dienstverlener enkel aanwezig zijn op de plaats van dienstverlening voor de duur die strikt noodzakelijk is.

• Stimuleer zo veel als mogelijk reservaties op voorhand.

• Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bv. met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.

• Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel als mogelijk open staan.

• Doe een welkomstgesprek met je klanten, waarbij u hen sensibiliseert, informeert, en hen de voorziene preventiemaatregelen en de regels in verband met de gezondheid van de gasten toelicht.

• Jassen en accessoires worden niet aangenomen door het personeel. De gasten moeten hun jassen zelf weghangen op de voorziene plaats.

• Klanten moeten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren (behalve de personen die deel uitmaken van het gezelschap). Deze afstandsmaatregel gelden ook voor het terras en het sanitair gedeelte.

• De verplaatsingen van de klanten binnen de inrichting en naar buiten worden zo georganiseerd om elk contact met andere klanten en het personeel in alle omstandigheden tot een minimum te beperken, steeds met respect voor de 1,5 meter afstand.

• Voorzie zoveel als mogelijk begeleiding van de gasten naar de tafels. Duid zelf de plaatsen/tafels aan en vermijd zo contacten tussen klanten. Plaats bijvoorbeeld een bordje ‘Wait to be seated’.

• Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 m zo goed mogelijk na te streven. Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen om dit te ondersteunen of om de circulatie te organiseren (vaste, duidelijke gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen in de horecazaak). Voorzie indien nodig extra beschermingsmaatregelen zoals plexi-schermen of andere fysieke barrières.

• Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is ook niet toegestaan. Enkel in eenmanszaken kan worden besteld en bediend aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.

• Tafels worden zo opgesteld dat de 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden. Aan deze regel kan worden afgeweken als er een voldoende hoge barrière is voorzien (bv. van plexiglas, minimaal 1,80 m hoog).

• Er kunnen maximum 10 personen samen aan een tafel zitten. De algemene regels inzake de sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid, worden gerespecteerd.

• Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bv. toiletten, verbruikszaal, terras, …).

• Voorzie in de toiletten van de zaak uitsluitend papieren handdoeken of papier en afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.

• Reinig tafel en stoelen grondig na iedere klant.

• Een menu- en drankenkaart aanbieden die door de verschillende klanten in handen genomen wordt, is absoluut af te raden. Gebruik hiervoor borden aan de wanden of andere alternatieven. Indien er toch een menu- of drankenkaart wordt gebruikt, reinig deze grondig na iedere klant.

• Gebruik zo veel mogelijk papieren tafellakens, napperons, placemats, servetten.

• Zet geen boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes, broodmandjes, siervoorwerpen… op tafel Geef voorkeur aan individueel verpakte porties, (die u zelf kan bereiden).

• Glazen, tassen, servieswerk, bestekken moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en worden gespoeld.

• Het dragen van een mondmasker of ander alternatief in stof binnen de inrichting of op de plaats van de dienstverlening is verplicht voor het personeel, behalve voor functies waarbij je altijd de veiligheidsafstand kan respecteren.

• Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door middel van mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid.

• Het gebruik van gemeenschappelijke spellen die aanwezig zijn in de drinkgelegenheid (biljart, darts, …) is enkel toegelaten als de 1,5 meter afstand wordt gerespecteerd. Na elk gebruik moeten de spellen worden ontsmet.

• Er geldt een sluitingsuur, namelijk 01 uur, tenzij de lokale overheden beslissen dit uur te vervroegen.

• Richt de kassazone in zodat de afstand van 1,5 meter kan worden gevrijwaard tussen het personeel en de klanten, en tussen de wachtende klanten in de rij. Is dat niet mogelijk, voorzie dan andere veiligheidsmaatregelen, zoals wanden en schermen.

• Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk.

• Bij gebruik van de betaalterminal dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden, of stel handgels of oor staafjes ter beschikking voor de klanten.