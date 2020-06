Basisschool De Tol in Herderen neemt maatregelen na positieve coronatest leerling

Riemst -

De directie van de gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen ontving woensdag het bericht dat een twaalfjarige leerling besmet was met het coronavirus COVID-19. Labo-onderzoek heeft dit bevestigd. De leerling in kwestie heeft geen enkele last van symptomen. Eerder raakte bekend dat de moeder van de leerling besmet was waarop de school meteen de nodige maatregelen nam.