Vanaf 15 juni gratis mondmaskers bij apotheken, maar nieuw debacle hangt in de lucht

Als alles goed gaat, beginnen de apotheken vanaf maandag 15 juni met de bedeling van gratis stoffen mondmaskers. De oudste leeftijdscategorieën zullen daarbij voorrang krijgen. Al is het nog even afwachten of alle mondmaskers in orde zijn. Het schimmige bedrijf Avrox heeft nog steeds minder dan de helft geleverd. Bovendien is vier procent daarvan al afgekeurd.

De federale regering en de apothekersvereniging APB geven pas volgende week het officiële startschot voor de verdeling van stoffen, herbruikbare mondmaskers. Daarmee willen ze eerst zeker zijn dat alle bestelde maskers effectief in het land zijn. Het Gentse bedrijf Tweeds and Cottons heeft er drie miljoen geleverd, maar de 15 miljoen maskers van het Luxemburgse bedrijf Avrox zijn er nog steeds niet allemaal.

In het parlement maakte de minister van Defensie, Philippe Goffin (MR), toch al bekend hoe de verdeling van de mondmaskers daarna zal verlopen. De apothekers krijgen allemaal samen een vergoeding van 1,3 miljoen euro om die maskers onder de bevolking te verspreiden. “De verdeling moet op maandag 15 juni starten, en de oudste leeftijdscategorieën zullen voorrang krijgen”, aldus Goffin. Concreet zou het betekenen dat op de eerste dag enkel de alleroudsten hun mondmasker mogen ophalen, en dat de minimale leeftijdsgrens daarna geleidelijk daalt tot 12 jaar, tot iedereen het mag ophalen. “Zo kunnen we spreiden en vermijden we dat iedereen op hetzelfde moment voor de apotheek staat", zegt Lieven Zwaenepoel, woordvoerder van APB.

Al twee weken te laat

Al staat er een grote “als” voor dat scenario. Zo zijn er steeds meer vragen over de Luxemburgse leverancier Avrox. Het is een schimmige constructie met zelfs banden in het belastingparadijs Panama. Volgens Goffin heeft het bedrijf op dit moment nog maar 6,7 van de 15 miljoen bestelde mondmaskers geleverd. Pas tegen zondag zou de volledige levering in de militaire kazerne van Peutie moeten zijn.

Dat is een vertraging van twee weken, volgens de minister omdat het bedrijf pas is beginnen produceren nadat haar stalen waren goedgekeurd. Het voordeel van die vertraging is wel dat de federale regering naar schatting 5 miljoen euro minder zal betalen, op een totaal van 40 miljoen, door de boetes die daaraan zijn verbonden.

Maar dan nog is de vraag of alle mondmaskers kwalitatief in orde zijn. Defensie heeft steekproeven gedaan op de 6,7 miljoen geleverde mondmaskers. Daaruit blijkt dat ruim 267.000 niet voldoen aan de minimale kwaliteitseisen, of vier procent. “En misschien zijn het er nog meer”, aldus N-VA-Kamerlid Michaël Freilich. “Dit zijn nog maar enkel degene die via een steekproef zijn gedetecteerd.” Voor de federale regering is het dus nog even fingers crossed tot de verdeling kan beginnen.