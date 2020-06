Meghan Markle doorbreekt de stilte met krachtige boodschap aan haar oude school

Vanuit haar nieuwe huis in Los Angeles heeft Meghan Markle zich voor het eerst uitgesproken over de dood van George Floyd. Dat deed ze in een krachtige boodschap gericht aan de leerlingen van haar oude school: “Het enige foute dat je kan zeggen, is niets zeggen. Het leven van George Floyd deed ertoe, het leven van Breonna Taylor, Philando Castile, Tamir Rice en nog zoveel anderen deed ertoe.”

Meghan Markle heeft zich in een video, gericht aan het huidige afstudeerjaar van haar voormalige school, Immaculate Heart High School, uitgesproken over de dood van George Floyd. De video werd vanuit haar huis in Los Angeles opgenomen als deel van de virtuele afstudeerceremonie voor de laatstejaarsstudenten. Haar boodschap begint ze als volgt: “Het enige foute dat je kan zeggen, is niets zeggen. Het leven van George Floyd deed ertoe, het leven van Breonna Taylor, Philando Castile, Tamir Rice en nog zoveel anderen deed ertoe.”

Daarnaast bevat haar boodschap vooral ook veel hoop: “Nu is het tijd om alles herop te bouwen. En ik weet dat sommigen zeggen: “Hoe vaak moeten we dit nog opnieuw doen?” We zullen blijven heropbouwen, en heropbouwen, en heropbouwen tot alles heropgebouwd is. Want als de basis gebroken is, zijn wij dat ook.”

Video over racisme uit de oude doos

Eerder deze week is ook een oude campagnevideo van Meghan Markle uit 2012 viraal gegaan. Daarin getuigt ze openlijk over haar persoonlijke ervaringen met racisme. Haar betoog begint ze als volgt: “Mijn naam is Meghan Markle en ik ben hier omdat ik denk dat deel uit te maken van deze campagne erg belangrijk is. Dit raakt mij persoonlijk. Ik ben biraciaal, de meeste mensen zien dit niet en ik voelde me hierdoor zo’n lange tijd als een vlieg op de muur.

“Alle harde woorden of beledigende grappen komen hard binnen. En enkele jaren geleden hoorde ik iemand mijn moeder met het N-woord aanspreken. Zelf wil ik graag, niet enkel door het feit dat ik persoonlijk geraakt word door racisme, maar ook door de huidige situatie in ons land dat dingen in de wereld beter worden.”

Uiteindelijk sluit Meghan Markle als volgt af: “Ik ben erg trots op mijn afkomst van beide kanten. Ik ben trots op waar ik vandaan kom en waar ik naartoe ga. Maar, ik hoop dat, als ik zelf kinderen krijg, mensen ruimdenkender zullen zijn geworden en begrijpen dat we in een gemixte wereld leven. Dat maakt alles een stuk mooier en interessanter.”