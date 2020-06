Topmodel Cara Delevingne over panseksualiteit: “Ik val op personen, niet op geslachten”

Topmodel Cara Delevingne heeft in het kader van ‘Pride Month’ een interview gegeven over haar panseksualiteit. “Ik word verliefd op een persoon en niet op een geslacht”, zei ze aan Variety.

In het verleden heeft het 27-jarige model zich al geuit als panseksueel, waarbij iemand zich aangetrokken voelt tot een persoon ongeacht het geslacht of seksuele voorkeur. “Ik denk dat ik altijd panseksueel zal blijven”, zegt ze in het interview met het Amerikaanse tijdschrift Variety. “Hoe je jezelf definieert, maakt niet uit. Ik voel me aangetrokken tot personen, niet tot geslachten.” De Britse vond het in eerste instantie vreemd om erover te praten “want voor mij is dit gewoon wie ik ben, niets speciaals”.

Lieve vader

Maar Delevingne zat niet altijd zo goed in haar vel. “Ik ben opgegroeid in een traditioneel Brits gezin en er waren periodes waarin ik ontkende wie ik eigenlijk echt was. Ik wilde mijn familie niet teleurstellen. Ik was echt depressief en ongelukkig. Ik gebruikte zelfs het woord ‘gay’ om slechte dingen en gebeurtenissen in mijn leven te beschrijven.”

Dat veranderde toen het model openlijk over haar seksualiteit kon praten. “Een deel van jezelf ontkennen of onderdrukken, voelt alsof je niet echt leeft. Toen ik mezelf kon uiten, veranderde alles. Ik was bang om mijn vader te vertellen dat ik mij ook aangetrokken voelde tot vrouwen. Maar hij begreep het, hij was zo lief.”

Delevingne heeft ondertussen ook ontdekt dat ze zich beter voelt als ze anderen en zichzelf graag ziet. “Je moet niet altijd verliefd zijn op iemand om je goed te voelen. Je kan ook jezelf graag zien.”