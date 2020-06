De Amerikaanse jaren van Juan Lozano en Swat Van Der Elst: “Met Mick Jagger en Pelé in de kleedkamer”

Cruijff, Beckenbauer, George Best, zelfs Pelé loopt er nog rond. De Amerikaanse competitie is in 1980 een museum van oude wereldsterren, waar je in de kleedkamer Mick Jagger tegen het lijf loopt, met stages op de Bahama’s en fans die juichen op het foute moment. In 1980 trekken er twee bekenden heen, Juan Lozano en Swat Van der Elst. “Op de luchthaven kwam Pelé mij afhalen met een limousine.” Welcome in America.