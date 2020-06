Nicky Hayen (39) is de nieuwe coach van Waasland-Beveren

Nicky Hayen (39) wordt de nieuwe hoofdcoach van Waasland-Beveren. Hij komt over van Sint-Truiden, waar hij trainer was bij de beloften. Hayen bereikt woensdag al een persoonlijk akkoord met de Waaslanders, nu is er ook een overeenkomst met STVV. Waasland-Beveren stelt zijn nieuwe T1 straks al voor.

Waasland-Beveren heeft een nieuwe hoofdcoach: Nicky Hayen. Hij was actief bij de beloften van STVV, maar was afgelopen seizoen ook even interim-coach op Stayen na het ontslag van Marc Brys. Daarvoor deed hij ook al ervaring op in de lagere reeksen bij Berchem, Geel en Tienen.

Hayen wilde zijn kans wagen als hoofdtrainer bij een profclub. Dat Waasland-Beveren nog geen definitieve duidelijkheid heeft of het volgend seizoen in 1B of 1A speelt, is geen breekpunt. De club en de coach houden rekening met 1B, maar via het BAS of de raad voor mededinging willen ze de “onterechte degradatie” nog annuleren. Deze week moet nog duidelijkheid komen over de BAS-procedure.

Waasland-Beveren ontsloeg dit seizoen twee trainers. Adnan Custovic kreeg al vroeg de bons en vlak voor het einde van de reguliere competitie, toen de Waaslanders de rode lantaarn kregen doorgeschoven van Cercle Brugge, werd Arnauld Mercier opzij geschoven. Assistent Dirk Geeraerd nam tijdelijk over.

Hayen kreeg uiteindelijk de voorkeur op Dieter Van Tornhout (35), nu in de staf van KV Mechelen, en twee buitenlanders: de Nederlander René Van Eck (54) en de Duitser Dino Topmöller (39), vorig seizoen coach bij Virton.