Mike De Decker haalt Final 4 niet in PDC Home Tour: “Zeker die laatste wedstrijd had ik graag gewonnen”

Mike De Decker (PDC-99) is er woensdag niet in geslaagd zich voor de Final 4 van de PDC Home Tour te plaatsen. In de derde ronde verloor de 24-jarige Mechelaar zijn drie groepswedstrijden.

Tegen Gary Anderson (PDC-9), de wereldkampioen van 2015 en 2016, kon De Decker na een 5-2 achterstand met onder meer een 11-darter nog een beslissende leg uit de brand slepen, maar daarin toonde de 49-jarige “Flying Scotsman” zich de betere. Met uitworpen van 160 en 81 nam De decker tegen de Nederlander Jelle Klaasen (PDC-48), de BDO-kampioen van 2006, een 1-3 voorsprong, maar vanaf het vierde leg kwam hij niet meer in het stuk voor. Klaasen won vijf legs op rij voor 6-3 winst. Ook tegen Dave Chisnall (PDC-11) gaf De Decker een voorsprong (2-4) uit handen. Het werd 6-5 voor de Engelsman.

“Zeker die laatste wedstrijd had ik graag gewonnen,” reageerde De Decker. “Ik ben natuurlijk tevreden dat ik de laatste acht bereikte, maar in mijn vorige groepen speelde ik beter. Vandaag was het te wisselvallig. Hopelijk kan ik op de Tour de positieve lijn doortrekken.”

Anderson versloeg in zijn slotwedstrijd Klaasen met 6-2 en is de enige speler die zijn negen wedstrijden won. Klaasen gaat als tweede in de groep mee door naar de laatste vier.

Donderdag strijden Rob Cross (PDC-4), Nathan Aspinall (PDC-7), Joe Cullen (PDC-16) en de Welshman Jonny Clayton (PDC-15) voor de resterende plaatsen in de finalegroep.

Final 8 - Groep 1:

Gary Anderson (Sch/9) - Mike De Decker (Bel/99) 6-5

Jelle Klaasen (Ned/48) - Dave Chisnall (Eng/11) 6-2

Jelle Klaasen (Ned/48) - Mike De Decker (Bel/99) 6-3

Gary Anderson (Sch/9) - Dave Chisnall (Eng/11) 6-3

Dave Chisnall (Eng/11) - Mike De Decker (Bel/99) 6-5

Gary Anderson (Sch/9) - Jelle Klaasen (Ned/48) 6-2