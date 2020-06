In Frankrijk heeft het parket een assisenproces gevraagd voor twaalf personen die verdacht worden van betrokkenheid bij de spectaculaire overval op de Amerikaanse ster Kim Kardashian in 2016. Dat heeft het Franse persbureau AFP vernomen bij gerechtelijke bronnen.

In oktober 2016 was Kardashian in Parijs het slachtoffer van een overval. Vijf mannen drongen haar luxeresidentie binnen, bedreigden de Amerikaanse ster met een pistool en sloten haar op in de badkamer ...