“Vrij met mondmasker”, en het is Harvard dat het zegt

Om écht op veilig te spelen, voorzie je tijdens de seks voorlopig best een extra beschermhoesje: vrijen met mondmasker, zolang corona in de lucht hangt. Harvard heeft het gezegd. In een nieuwe studie, gepubliceerd in het vakblad Annals of Internal Medicine, zoomen wetenschappers van de prestigieuze Amerikaanse universiteit in op de besmettingsrisico’s bij seksuele activiteiten. Hun conclusie: onthouding, masturberen en videochatten of texting scoren laag – mits gebruik van veilige platformen en opletten met screenshots – terwijl seks met een partner, zowel een ‘quarantainemaatje’ als een bedpartner die niet bij inwoont, wordt geclassificeerd als risicovol.

Ter preventie lijsten de onderzoekers een reeks maatregelen op, zoals een mondmasker dragen, vooraf en achteraf douchen en het aantal bedpartners beperken. “Voor sommige patiënten is volledige onthouding van seksuele activiteit geen haalbaar doel”, zegt hoofdonderzoeker Jack Turban. “In die situaties is seks met personen in dezelfde quarantaine de veiligste aanpak.” Ook het Verenigd Koninkrijk hanteert een strenge slaapkamerpolitiek: enkele dagen geleden werd aangekondigd dat seks met iemand waarmee je niet samenleeft, voorlopig wordt beschouwd als illegaal.(sobu)