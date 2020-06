1 juli is de belangrijkste datum, maar vanaf 8 juni kan er ook al voorzichtig worden gesport. Nog niet in competitie en evenmin in contactsporten zoals judo, boksen, basketbal of voetbal. Daar worden de activiteiten nog altijd beperkt tot ‘contactloos’ trainen. Uitgezonderd kinderen tot 12 jaar. Zij mogen wel vrij sporten, met contact.