Er is een nieuw spoor in een van de meeste gekende verdwijningszaken ter wereld. De Duitse politie heeft een verdachte aangeduid in de zaak rond de Britse peuter Maddie McCann. Zij verdween 13 jaar geleden uit een vakantieappartement in het Portugese Praia da Luz. Het zou gaan om een 43-jarige Duitser die al in de cel zit voor andere feiten.