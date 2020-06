Een opmerkelijke en gedurfde zet in tv-luwe tijden: Vier brengt deze zomer het legendarische ‘Rad van fortuin’ terug, dat in 2006 voor het laatst in Vlaanderen te zien was. Het dagelijkse programma zal kortweg ‘Het rad’ heten en krijgt met Peter Van de Veire (48) een nieuwe presentator. “Ik ben gelukkiger dan een kind dat terug naar school mag na twee maanden lockdown.”