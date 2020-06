Bouloudo werkte tot zijn arrestatie als uitzendkracht in Zonhovense zuivelfabriek

Genk / Maaseik / Zonhoven -

Khalid Bouloudo werkte tot vorige week als uitzendkracht voor het zuivelbedrijf Limelco in Zonhoven. Voor het grootste deel in de dagploegen - vroege of late diensten - en sporadisch in de nachtploeg. De directie wist niet hij dat hij een veroordeelde terrorist is. “Wij schrokken uiteraard van dat nieuws”, reageert algemeen directeur Guy Bogaerts.