Acht personeelsleden ontslagen in één jaar: vakbond sluit Lidl Kermt

Woensdagochtend heeft het BBTK de LIDL-vestiging aan de Diestersteenweg in Kermt gesloten. “Hier is dinsdag al een achtste personeelslid in minder dan één jaar ontslagen”, zegt Carine Meuwis (BBTK).

