Versterker en tuner gestolen uit voetbalkantine Lindelhoeven VV

Dinsdagnacht is ingebroken in de kantine van Lindelhoeven VV. Een deel van de geluidsinstallatie werd gestolen.

“Aan de buitenkant zijn er geen braaksporen gevonden. Er was wel een binnendeur geforceerd. Vermoedelijk zijn ze via de kleedkamers binnengedrongen”, vertelt secretaris Omer Jans. “Er zijn enkel onderdelen - een versterker en een tuner - van onze geluidsversterking gestolen. We hadden die recent vernieuwd na een blikseminslag.” Het is niet de eerste keer dat de club met een inbraak wordt geconfronteerd. “Enkele jaren geleden gingen inbrekers ook al eens aan de haal met een versterker. Toen hadden we ook heel wat braakschade. We begrijpen het niet. Veel te stelen valt hier niet. Geld laten we hier nooit achter.”