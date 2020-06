Deze populaire vlecht maak je makkelijk zelf

Ook al gaan de festivals deze zomer niet door: een vlecht is ook stijlvol en praktisch tijdens een fietstocht in eigen streek of tijdens een picknick. Eén soort scheert nu hoge toppen op het sociaal platform Pinterest. Het gaat om de zogenoemde pull-through braid.

Pinterest zag de zoekresultaten voor deze vlecht in de zomer stijgen met 155 procent. De voordelen: je hebt geen prinsessenhaar nodig om de vlecht te maken, want ook in halflang haar kun je deze soort verwerken. Veel talent en geduld heb je ook niet nodig: de stijl is makkelijk en snel. Wat je wel nodig hebt, zijn een verzameling (doorzichtige) elastiekjes.

Dan kun je aan de slag. Als je twee vlechten wil - links en rechts - verdeel je haar in twee gelijke delen. Neem vervolgens een deel haar en verdeel het in drie gelijke strengen, zoals je doet voor een klassieke vlecht. Anders is dat je de middelste streng gewoon mag laten hangen. Breng gewoon de linkse en de rechtse streng telkens naar voor en bind ze samen met een doorzichtig elastiekje. Trek het haar boven de elastiek wat open en herhaal dezelfde techniek richting de haarpunten.

Eindig in een gewone staart voor een meer ongedwongen finish. Variaties op de trend zijn uiteraard mogelijk. Zo kun je ook een grote vlecht maken of net een heel smalle pull-through braid als accent. Een lintje in het vlechtwerk verweven of kralen tussen de lussen schuiven geven de look een boho toets.