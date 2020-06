De zes gouden regels voor het individu

Heel wat coronamaatregelen worden vanaf 8 juni versoepeld, maar op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad gaf premier Sophie Wilmès zes gouden regels voor het individu mee. Regels waar iedereen zich, ondanks alle versoepelingen, nog altijd moet aan houden.

1. De hygiëneregels blijven essentieel: we moeten nog altijd regelmatig de handen wassen en geven elkaar geen hand of kussen elkaar niet als begroeting.

2. Activiteiten doen we liefst in open lucht. Als dat niet mogelijk is, moeten de ruimtes waar de activiteiten zo goed mogelijk verlucht worden.

3. Extra voorzorgsmaatregelen nemen bij contact met risicogroepen.

4. Er moet nog altijd een veilige afstand gerespecteerd worden (met uitzonderingen voor eigen huishouden en bubbel en kinderen jonger dan 12).

5. Sociale contacten kunnen vanaf 8 juni met 10 personen per week. Deze regel geldt per individu en de groep van 10 mag per week veranderen.

6. Groepen mogen niet groter zijn dan 10 personen - kinderen inbegrepen. Dat geldt zowel thuis, buitenshuis als bijvoorbeeld in restaurants.

