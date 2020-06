Er is muziek na de dood

Een innemende prent over een moeilijk onderwerp: de dood. Dat is Coco, de animatiefilm waarmee Pixar zich in 2017 weer op de kaart zette na enkele mindere sequels. De 12-jarige Miguel belandt per ongeluk in het Land van de Doden. Daar wordt hij geholpen door een overleden overgrootvader om terug naar de bovenwereld te geraken, én weer muziek in het leven van zijn familie te brengen. Een prachtig vormgegeven en muzikaal verhaal, geïnspireerd op het kleurrijke Mexicaanse dodenfestival.