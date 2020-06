De keerzijde van de gouden medaille

Het Amerikaanse Olympische damesturnteam is al jaren een sportieve machine. Maar achter al dat Olympisch goud had een duistere keerzijde: in 2016 kwam aan het licht dat teamdokter en osteopaat Larry Nassar zo’n twintig jaar lang zijn positie gebruikte om honderden atletes seksueel te misbruiken. De HBO-documentaire At The Heart Of Gold toont hoe Nassar - die ondertussen in de gevangenis zit - jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan, en kreeg enkele slachtoffers zover om te getuigen.