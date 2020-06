De afgelopen week toonde de wereld zich weer van z’n minst fraaie kant. Maar hoe komt toch dat haat zo ingebakken lijkt in ons DNA? Oscarwinnaars Alex Gibney en Steven Spielberg onderzochten in de zesdelige reeks Why We Hate, die zondag aanvat op NPO2, waarom mensen de ander beginnen haten - en wat we moeten doen om tot meer naastenliefde in staat te zijn.