De beste talenten doen hun trucjes over

Het buitenaardse Baba Yega, of de paalacrobatie van Domenico: Belgium’s Got Talent toonde ons de afgelopen jaren dat er hier heel wat talent rondloopt. In deze compilatieaflevering doen de beste acts nog eens hun trucje over. Het is deze week trouwens al talent wat de klok slaat: op VIER begint vrijdag de Amerikaanse talentenshow The World’s Best, waarin gastheer James Corden ons talenten van over de hele wereld toont. Een wereldjury beoordeelt al dat onwerelds straf talent. Het jurylid van bij ongs werd Slongs (foto).